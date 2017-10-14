«Мемфис» разгромил «Нью-Орлеан» в предсезонном матче с разницей в 41 очко

«Мемфис Гриззлиз» одержал разгромную победу над «Нью-Орлеан Пеликанс» в предсезонном матче — 142:101. В составе победителей 20 очков набрал Джарелл Мартин, 19 в активе Майка Конли, а Марк Газоль оформил дабл-дабл (19 очков, 10 подборов). За «Пеликанс» 19 очков набрал Джордан Кроуфорд.

«Филадельфия Сиксерс» разгромил «Майами Хит» — 119:95. В составе победителей по 19 очков набрали Джей Джей Редик и Бен Симмонс. У проигравших по 13 очков в активе Диона Уэйтерса, Джеймса Джонсона и Бэма Адебайо.

В ещё одном матче «Милуоки Бакс» вырвал победу у «Детройт Пистонс» — 107:103.

НБА. Предсезонные матчи

«Мемфис» — «Нью-Орлеан» — 142:101 (34:24, 42:28, 39:19, 27:30)

«Филадельфия» — «Майами» — 119:95 (34:29, 35:25, 28:21, 22:20)

«Милуоки» — «Детройт» — 107:103 (17:24, 34:29, 35:20, 21:30).