Робинсон: отличный старт турнира для меня, моих партнёров и болельщиков «Химок»

Форвард «Химок» Томас Робинсон поделился впечатлениями от матча 1-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Валенсией». Встреча состоялась на «Арене-Мытищи» и завершилась со счётом 75:70 в пользу хозяев.

«Это важная победа. Как уже говорил перед игрой, я хотел приехать сюда и победить. Это отличный старт турнира для меня, моих партнёров по команде и наших болельщиков. Ожидаю, что я и моя команда продолжим в том же духе и будем показывать хорошую игру в каждом матче», — приводит слова Робинсона официальный сайт Евролиги.