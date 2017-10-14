Гленн Робинсон перенёс операцию и пропустит три-четыре месяца

Атакующий защитник «Индиана Пэйсерс» Гленн Робинсон перенёс операцию на лодыжке и пропустит до четырёх месяцев, сообщает ESPN. Напомним, ранее сообщалось, что Робинсон пропустит два месяца.



Гленн получил повреждение во время матча в тренировочном лагере «Пэйсерс».



В минувшем сезоне 23-летний атакующий защитник принял участие в 69 поединках регулярного чемпионата. Робинсон проводил на паркете по 20,7 минуты, набирал по 6,1 очка, собирал по 3,6 подбора, отдавал по 0,7 передачи, а также совершал по 0,6 перехвата и 0,3 блок-шота в среднем за игру.