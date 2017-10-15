Президент УЛЕБ Итудису: зачем национальным лигам готовить игроков для Евролиги?

Бывший игрок ЦСКА, а ныне президент союза европейских баскетбольных лиг УЛЕБ Томас Ван Ден Шпигель ответил главному тренеру «армейцев» Димитрису Итудису, который считает, что национальные лиги должны состоять из клубов, занимающихся подготовкой игроков для участия в Евролиге.



«При всём уважении к Итудису, а ради чего такие клубы станут готовить баскетболистов для Евролиги?», – написал Ван Ден Шпигель в своём микроблоге в социальной сети «Твиттер».



В УЛЕБ входят лиги 11 стран, включая Россию, Испанию, Италию, Германию и Францию.

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