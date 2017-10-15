Окулов: «Енисей» оказался не готов к игре с «Автодором»

Главный тренер «Енисея» Олег Окулов прокомментировал разгромное поражение своей команды в матче Единой лиги ВТБ с «Автодором» (83:102), отметив неготовность подопечных противостоять коллективу из Саратова.

«Мы оказались не готовы к игре. У этого много причин, связанных с предыдущим матчем и всеми сопутствующими ему факторами.

По горячим следам сложно делать выводы. Нужно разбираться в данной ситуации и найти те ошибки, которые были допущены как тренерским штабом, так и игроками. Больше всего мне жаль жителей Красноярска, которые потратили своё свободное время на то, чтобы смотреть на такую плохую игру в нашем исполнении. Хочу принести им свои извинения", — приводит слова Окулова официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Следующий матч Единой лиги ВТБ красноярский клуб проведёт дома 21 октября с «Нижним Новгородом».