«Сан-Антонио» воспользовался опцией и продлил контракт с Деджанте Мюрреем

«Сан-Антонио Спёрс» воспользовался опцией и продлил контракт с защитником Деджанте Мюрреем на сезон-2018/19. Об этом сообщает пресс-служба клуба.



«Сан-Антонио» выбрал Мюррея в первом раунде драфта НБА 2016 года под 29-м номером. В прошлом регулярном чемпионате, который стал для него дебютным, 21-летний Мюррей в среднем набирал 3,4 очка, 1,3 передачи и 1,1 подбора за 8,5 минуты в 38 матчах.



Мюррей также сыграл в 11 встречах плей-офф, набирая в среднем 5,7 очка, 2,5 передачи и 2,5 подбора за 15,3 минуты.

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