Варрак: в отличие от чемпионата Эстонии, в лиге ВТБ играют команды топ-класса

Главный тренер «Калева» Алар Варрак прокомментировал поражение от УНИКСа (78:104) в матче Единой лиги ВТБ

«Прежде всего, хочу поздравить УНИКС с хорошей победой. У них сейчас совершенно другая команда, по сравнению с той, что была год или два назад. УНИКС стал лучше. Для такой команды, как наша, чтобы серьёзно сопротивляться УНИКСу нужно было играть на отлично, но у нас так не получилось. Точнее, мы этого не сделали. УНИКС очень хорошо начал игру, а мы только приходили в себя, но во второй четверти мы сыграли лучше.

Нужно понимать, что чемпионат Эстонии и лига ВТБ — это разные соревнования. В лиге ВТБ соперники гораздо более высокого уровня, это команды топ-европейского класса», — приводит слова Варрака официальный сайт УНИКСа.