Снайдер: огромное влияние на результаты «Юты» будет оказывать «скамейка»

Главный тренер «Юты Джаз» Куин Снайдер ответил на вопрос о значимости «скамейки» для команды в ближайшем сезоне.

«Огромное влияние на результаты будет оказывать «скамейка». Игра запасных будет одним из главных факторов. Мы чувствуем, что глубина состава может стать для нас дополнительным козырем в этом сезоне.

У нас много парней, которые могут выполнять разные роли с высоким уровнем эффективности, и мы должны найти способ использовать всё это с максимальной отдачей», – передаёт слова Снайдера Salt Lake Tribune.