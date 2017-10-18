Эйндж: не понимаю, что «Бостон» должен Айзее Томасу

Генеральный менеджер «Бостон Селтикс» Дэнни Эйндж ответил на очередной выпад со стороны бывшего игрока клуба Айзеи Томаса, который минувшим летом был обменян в «Кливленд Кавальерс».



«Не понимаю, что мы должны Томасу. Мы предоставили ему возможность, когда он был здесь», – приводит слова Эйнджа The Score.



Напомним, что Томас выступал за «Бостон» с 2015 по 2017 год. В сезоне-2016/17 Томас помог «Селтикс» добраться до финала плей-офф Восточной конференции, где команда Брэда Стивенса потерпела поражение от «Кливленда».

Дэнни Эйндж: Айзея Томас навсегда останется в истории «Бостона»