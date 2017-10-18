Ирвинг: Хэйворд получил одну из двух самых страшных травм, что я видел

Разыгрывающий защитник «Бостон Селтикс» Кайри Ирвинг поддержал форварда Гордона Хэйворда, который получил перелом ноги в первом матче регулярного чемпионата НБА против «Кливленд Кавальерс» (99:102). Баскетболист неудачно приземлился на ногу во время атаки своей команды и не смог подняться.

«Это тяжело. Я видел несколько травм по ходу карьеры, да и у самого меня было несколько повреждений. Наверное, две худших травмы из тех, что я видел, были у Пола Джорджа в игре за сборную США в 2014 году и у Хэйворда.

Дай бог, Гордон будет в порядке, мы будем продолжать молиться за Хэйворда и поддерживать его, насколько это возможно", — цитирует игрока ESPN.