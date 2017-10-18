Лю: я не уверен в серьёзности травмы Хэйворда, но желаю ему здоровья

Главный тренер «Кливленд Кавальерс» Тайрон Лю поддержал форварда «Бостон Селтикс» Гордона Хэйворда, который получил перелом ноги в первом матче регулярного чемпионата НБА против «Кливленда» (99:102). Игрок неудачно приземлился на ногу во время атаки своей команды и не смог подняться.

«Несмотря на то что он из команды противника, мы все — одно братство, и мы остаёмся братьями. Никто никогда не хочет, чтобы кто-то получил травму.

Я не уверен в серьёзности травмы, но желаю ему здоровья. Хэйворд — отличный игрок, он попадал на Матч звёзд и считается примером для подражания. Я просто желаю ему здоровья и надеюсь, что он поправится", — цитирует тренера ESPN.