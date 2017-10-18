Керр: «Голден Стэйт» заслужил поражение, «Хьюстон» переиграл нас

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НБА с «Хьюстон Рокетс». Встреча состоялась на «Оракл-Арене» в Окленде и завершилась со счётом 122:121 в пользу гостей.

«Думаю, что мы выглядели усталыми. Я не думаю, что мы в достаточно хорошей форме, чтобы сыграть 48 минут против отличной команды. Результат справедлив. Мы заслужили поражение, они переиграли нас. Мы контролировали ход игры на протяжении большей части встречи, но сбавили обороты в конце», — цитирует Керра ESPN.