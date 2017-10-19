Разыгрывающий «Бруклина» Лин травмировал колено в матче с «Индианой»

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Джереми Лин повредил правое колено, неудачно приземлившись после броска в ходе встречи с «Индианой Пэйсерс» (131:140). Игрок не сразу смог подняться после падения, держась за колено, он несколько раз повторил: «Я всё». На его глазах выступили слёзы.



Как сообщает пресс-служба НБА, сегодня, 19 октября, Лин пройдёт медицинское обследование, которое определит степень серьёзности повреждения, однако уже сейчас тренерский штаб «Бруклина» не скрывает озабоченности по этому поводу.



В матче в Индианаполисе баскетболист успел набрать 18 очков.

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