Бен Симмонс о своём дебюте: мне казалось, что я играю в NBA 2K

Форвард «Филадельфии Сиксерс» Бен Симмонс прокомментировал свой дебют в НБА, который состоялся в матче регулярного чемпионата с «Вашингтон Уизардс» (115:120).



«Мне казалось, что я играю в NBA 2K. Просто посмотрел на Джоэла Эмбиида с бликами на его майке. Тогда я подумал: «Чувак, я на самом деле здесь».



Я использовал свои габариты и скорость как преимущество. Мне кажется, я хорошо справился с этим. Чувствовал бы себя ещё лучше, если бы мы выиграли, но это первая игра. Впереди нас ждёт ещё много матчей», – приводит слова Симмонса ESPN.



Бен провёл на площадке 35 минут, собрав коллекцию из 18 очков (7 из 15 с игры), 10 подборов, 5 результативных передач, 2 перехватов и 1 блок-шота.

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