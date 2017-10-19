Джамайкл Грин получил травму голеностопа

Мощный форвард «Мемфис Гриззлиз» Джамайкл Грин травмировал голеностоп в стартовом поединке регулярного чемпионата с «Нью-Орлеан Пеликанс» (103:91).



В ближайшее время 27-летний баскетболист пройдёт МРТ-обследование, которое определит степень серьёзности травмы. Об этом «Мемфис» сообщил на своей официальной странице в социальной сети «Твиттер».



В матче с «Пеликанс» Грин успел провести на площадке всего 4 минуты. За это время мощный форвард отметился 2 очками, 1 подбором и 1 результативной передачей.

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