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Джамайкл Грин получил травму голеностопа

19 октября 2017, четверг. 11:52 Баскетбол

Мощный форвард «Мемфис Гриззлиз» Джамайкл Грин травмировал голеностоп в стартовом поединке регулярного чемпионата с «Нью-Орлеан Пеликанс» (103:91).

В ближайшее время 27-летний баскетболист пройдёт МРТ-обследование, которое определит степень серьёзности травмы. Об этом «Мемфис» сообщил на своей официальной странице в социальной сети «Твиттер».

В матче с «Пеликанс» Грин успел провести на площадке всего 4 минуты. За это время мощный форвард отметился 2 очками, 1 подбором и 1 результативной передачей.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Мемфис Гриззлиз Джамайкл Грин
Новости. Баскетбол
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