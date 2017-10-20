Итудис: за все годы в ЦСКА не припомню такого неудачного вечера

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал поражение от «Реала» со счётом 69:82 в матче второго тура регулярного чемпионата Евролиги.

«Очевидно, что «Реал» был сильнее и заслужил поздравления. Нам удалась всего одна четверть, в которой мы постарались вернуться и сократили отставание до трёх очков. Мы были очень плохи сегодня, играли не на том уровне, на котором необходимо соревноваться. Сегодня мы набрали 69 очков; это мой четвёртый год в команде, и я не припомню такого неудачного вечера, включившего 17 потерь, 5 передач, плохие проценты попаданий двухочковых и трёхочковых и выигранную борьбу за отскок, причём в таком матче», — приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.