Энтони: ещё не привык к такому количеству совершенно открытых бросков

Форвард «Оклахома-Сити Тандер» Кармело Энтони поделился впечатлениями от дебюта за новую команду в матче регулярного чемпионата НБА с «Нью-Йорк Никс».



«Я был очень удивлён тем, что в первой же атаке мне дали выполнить совершенно открытый бросок. И рад, что он оказался точным. Честно говоря, не привык настолько часто оказываться свободным в выгодных позициях. Нужно адаптироваться к таким ситуациям и повысить реализацию. В целом мне удалось оставаться сосредоточенным на игре до конца поединка», – цитирует Энтони ESPN.



Встреча завершилась победой «Оклахома-Сити» со счётом 105:84.

Трипл-дабл Уэстбрука и 22 очка Энтони помогли «Оклахоме» разгромить «Нью-Йорк»