Кантер: было странно играть против Адамса, он же знает все мои финты и приёмы

Центровой «Нью-Йорк Никс» Энес Кантер испытал необычные ощущения, впервые оказавшись на площадке против бывшего партнёра Стивена Адамса в матче регулярного чемпионата НБА с «Оклахома-Сити Тандер».



«Было очень странно играть против Адамса. Он же досконально знает все мои финты и приёмы. Но я рад, что встретился на паркете с ним и другими бывшими партнёрами», – цитирует Кантера ESPN.



Встреча завершилась поражением «Нью-Йорк Никс» со счётом 84:105. Кантер был обменян в «Никс» в межсезонье после того, как провёл два с половиной года в «Оклахома-Сити».