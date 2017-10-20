Уолтон: «Лейкерс» не забивали броски, которые могли добавить энергии и страсти

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Люк Уолтон прокомментировал разгромное поражение в матче регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча состоялась в «Стэйплс-центре» в Лос-Анджелесе и завершилась со счётом 108:92 в пользу «Клипперс».

«Нужно принять тот факт, что мы не забивали броски, которые могли повлиять на нашу общую энергию и страсть. Я думаю, что отчасти этого следовало ожидать, потому что у нас молодая команда.

Речь идёт о процессе совершенствования и использования всех возможностей, которые у нас есть. Это сейчас самое главное», – цитирует Уолтона ESPN.