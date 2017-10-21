Сокрушительный данк Робинсона – в видеообзоре матча «Химки» – «Жальгирис»

Евролига представила ролик, посвящённый лучшим моментам матча второго тура регулярного чемпионата между «Химками» и литовским «Жальгирисом». В их число вошли сокрушительный данк мощного форварда «Химок» Томаса Робинсона, точный трёхочковый защитника Алексея Шведа, а также роскошный аллей-уп в исполнении их партнёров разыгрывающего Стефана Марковича и центрового Малкольма Томаса.

Встреча завершилась домашней победой «Химок» со счётом 85:77.

Видео доступно для просмотра на официальном канале лиги на сервисе YouTube.