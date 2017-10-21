Худ получил травму ноги в матче с «Миннесотой»

Атакующий защитник «Юта Джаз» Родни Худ из-за растяжения икроножной мышцы левой ноги был вынужден покинуть площадку в четвёртой четверти матча регулярного чемпионата НБА с «Миннесота Тимбервулвз» и не смог продолжить игру, сообщает ESPN. Он получил повреждение, подвернув ногу в борьбе с соперником, и смог уйти с паркета только с помощью партнёров.

Встреча завершилась поражением «Юты» со счётом 97:100, а защитник в ней успел набрать 20 очков, совершить подбор, отдать четыре передачи и сделать перехват за 24 минуты.