Др. Грин: получил технический фол за то, что хотел залезть в голову Д. Казинса

Мощный форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин с юмором прокомментировал ситуацию, в которой он получил технический фол за толчок центрового «Нью-Орлеан Пеликанс» Демаркуса Казинса в матче регулярного чемпионата НБА между их командами.



«Я просто хотел залезть в голову Казинса. Он слишком хорошо играл. А потом Демаркус зажал мою голову своей подмышкой и симулировал удар после лёгкого толчка.

Но он остаётся моим другом за пределами паркета. Мы же вместе выиграли золотую медаль Олимпийских игр. Так что всегда будем в хороших отношениях», – цитирует Грина ESPN.



Встреча завершилась победой «Голден Стэйт» со счётом 128:120.