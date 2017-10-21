Эмбиид: не чувствую себя игроком НБА из-за запрета выступать в сдвоенных матчах

Центровой «Филадельфия Сиксерс» Джоэл Эмбиид недоволен решением организации запретить ему играть в двух матчах за два дня в целях предосторожности из-за риска получить травму.



«Я хочу чувствовать себя полноценным баскетболистом НБА. Но не могу, поскольку мне запрещено играть в сдвоенных поединках. Мне не нравится это решение, но у нас есть план, и я должен его придерживаться», – цитирует Эмбиида ESPN.



Из-за травм центровой полностью пропустил два сезона, а в прошлом регулярном чемпионате принял участие только в 31-й встрече.

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