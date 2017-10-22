«Голден Стэйт» показал худший старт регулярного чемпионата с 2009 года

Баскетболисты «Голден Стэйт Уорриорз» 22 октября проиграли в гостевом поединке с «Мемфис Гриззлиз» со счётом 101:111. Это поражение стало для них вторым в первых трёх матчах регулярного чемпионата. Ранее «Голден Стэйт» потерпел поражение от «Хьюстон Рокетс», а также победил «Нью-Орлеан Пеликанс».



Такой старт сезона является худшим для «Уорриорз» с сезона-2009/10. Стоит отметить, что тогда калифорнийскому клубу не удалось даже пробиться в плей-офф.



Напомним, что «Голден Стэйт» принял участие в трёх финалах плей-офф за последние три года, выиграв два из них.

«Голден Стэйт» проиграл второй матч в сезоне, уступив «Мемфису» в гостях