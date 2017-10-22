100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Голден Стэйт» показал худший старт регулярного чемпионата с 2009 года

22 октября 2017, воскресенье. 09:33 Баскетбол

Баскетболисты «Голден Стэйт Уорриорз» 22 октября проиграли в гостевом поединке с «Мемфис Гриззлиз» со счётом 101:111. Это поражение стало для них вторым в первых трёх матчах регулярного чемпионата. Ранее «Голден Стэйт» потерпел поражение от «Хьюстон Рокетс», а также победил «Нью-Орлеан Пеликанс».

Такой старт сезона является худшим для «Уорриорз» с сезона-2009/10. Стоит отметить, что тогда калифорнийскому клубу не удалось даже пробиться в плей-офф.

Напомним, что «Голден Стэйт» принял участие в трёх финалах плей-офф за последние три года, выиграв два из них.

«Голден Стэйт» проиграл второй матч в сезоне, уступив «Мемфису» в гостях
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Голден Стэйт Уорриорз
Новости. Баскетбол
22 октября 2017, воскресенье
09:33 «Голден Стэйт» показал худший старт регулярного чемпионата с 2009 года
08:12 «Лос-Анджелес Клипперс» разгромил «Финикс» — «+42», на счету Гриффина 29 очков
07:49 «Сан-Антонио» выиграл у «Чикаго», «Хьюстон» одержал победу над «Далласом»
07:38 Рекордные 44 очка Адетокунбо обеспечили победу «Милуоки» над «Портлендом»
07:23 26 очков Энтони не спасли «Оклахому» от поражения в матче с «Ютой»
07:02 «Торонто» разгромил «Филадельфию», «Детройт» преуспел в Нью-Йорке
06:13 «Голден Стэйт» проиграл второй матч в сезоне, уступив «Мемфису» в гостях
05:37 «Кливленд» потерпел первое поражение в сезоне, дома уступив «Орландо»
01:14 «Нью-Орлеан» договорился о подписании контракта с Джамиром Нельсоном
01:00 Ховард поцеловал рефери после получения фола
21 октября 2017, суббота
23:59 Мозгов: «Бруклин» способен пробиться в плей-офф
23:56 Лукич: «НН» набрал 90 очков, но проиграл, что-то нужно делать с защитой
23:21 НБА оштрафовала Казинса на $ 25 000 за оскорбление болельщицы
23:11 Украинский форвард Боломбой подписал двусторонний контракт с «Милуоки»
21:48 Портис извинился перед одноклубниками за драку с Миротичем
21:06 Итудис: перед матчем с «Автодором» ЦСКА нужно внести коррективы в игру
20:06 С. Обрадович: находимся в небольшом шоке после поражения от УНИКСа
19:10 Прифтис: УНИКС смог сохранить спокойствие в тяжёлый момент
18:46 Защитник «Валенсии» Эрик Грин — MVP второго тура Евролиги
18:30 Брайант: я специально учил французский язык, чтобы провоцировать Тони Паркера
18:10 20 очков Бэбба не спасли «Локомотив-Кубань» от поражения в матче с УНИКСом
16:28 «Енисей» на своей площадке переиграл «Нижний Новгород»
15:28 Смит пропустит два следующих матча «Далласа»
13:57 Бембри выбыл на неопределённый срок из-за перелома запястья
12:56 Эмбиид: не чувствую себя игроком НБА из-за запрета выступать в сдвоенных матчах
12:41 Роскошный аллей-уп Марковича и Томаса – в топ-10 тура в Евролиге
12:38 Бертомеу: ФИБА разделила баскетболистов на игроков первого и второго сорта
12:15 Др. Грин: получил технический фол за то, что хотел залезть в голову Д. Казинса
11:52 Р. Джексон: мне было бы стыдно носить форму судьи после матча с «Вашингтоном»
11:41 Два блок-шота за три секунды в одном кроссовке Дюранта – в топ-10 дня в НБА
11:31 Уолл: я – лучший специалист по блок-шотам среди разыгрывающих в истории НБА
11:28 Керр: «Голден Стэйт» ещё находится в состоянии тренировочного лагеря
10:42 Болл: стоит плохо сыграть в следующем матче, и меня снова назовут бездарностью
10:38 Роуз: я – единственный, на ком не зафиксировали неспортивный фол в таком эпизоде
09:56 Худ получил травму ноги в матче с «Миннесотой»
09:48 Боллу не хватило одного паса, чтобы стать самым юным автором трипл-дабла в НБА
09:45 Роуз не доиграл матч с «Милуоки» из-за растяжения голеностопа
09:27 Сокрушительный данк Робинсона – в видеообзоре матча «Химки» – «Жальгирис»
07:59 Первый дабл-дабл Болла в НБА помог «Лейкерс» обыграть «Финикс»
07:40 «Голден Стэйт» одержал первую победу в сезоне, справившись с «Нью-Орлеаном»
06:57 «Сакраменто» выиграл у «Далласа», «Миннесота» победила «Юту»
06:10 «Бостон» обыграл «Филадельфию», победы «Вашингтона» и «Шарлотт»
05:04 41 очко Вучевича за «Орландо» не помешали «Бруклину» впервые победить в сезоне
04:29 34 очка Адетокунбо не спасли «Милуоки» от поражения в матче с «Кливлендом»
01:24 Пол может пропустить месяц из-за ушиба колена
Все новости RSS
Партнерский контент