Теодосич получил травму ступни

Разыгрывающий защитник «Лос-Анджелес Клипперс» Милош Теодосич в матче регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санз» (130:88) повредил левую ступню.



В ближайшее время 30-летний баскетболист пройдёт МРТ-обследование, которое определит степень серьёзности травмы.



Теодосич провёл на площадке 11 минут, набрал 5 очков (2 из 3 с игры) и отдал 2 результативные передачи.



Напомним, что Милош присоединился к «Клипперс» прошлым летом, подписав двухлетнее соглашение на $ 12,3 млн. Ранее серб шесть лет выступал за московский ЦСКА.

«Лос-Анджелес Клипперс» разгромил «Финикс» — «+42», на счету Гриффина 29 очков