Уэстбрук: я просто играю в свою игру, броски не имеют большого значения

Разыгрывающий защитник «Оклахома-Сити Тандер» Расселл Уэстбрук прокомментировал первое поражение команды в сезоне. «Оклахома-Сити Тандер» уступила «Юте Джаз» на выезде со счётом 87:96.

«Это та же самая ситуация, что и в прошлом сезоне. Баскетбол был и остается тем же в течение многих лет. Это все та же игра. Очевидно, что игроки меняются, но игра по-прежнему говорит вам, что делать. Если вам нужно попасть, вы попадаете, если нет, вы мажете. Всё очень просто.

Я просто играю в свою игру, чувак. И, как я уже сказал, игра расскажет, что нужно делать, независимо от того, кто будет бросать. Для меня это не имеет большого значения", — цитирует Уэстбрука ESPN.

Уэстбрук набрал 6 очков, 13 подборов и 9 передач, реализовав 2 броска с игры из 11.