Олдридж: я настроился на то, чтобы быть более доминирующим

Форвард «Сан-Антонио Спёрс» Ламаркус Олдридж ответил на вопрос о своем настрое и выразил мнение, что продление контракта не изменило его.

«С начала лета я полностью сменил свой настрой. Он сохранился и на тренировочный лагерь, и на предсезонку, и до настоящего момента. Не думаю, что я как-то поменялся после подписания контракта. Мой настрой заключался в том, чтобы быть более доминирующим», — приводит слова игрока San Antonio Express-News.

На этой неделе Олдридж продлил контракт с клубом на три года и $ 72,3 млн. Соглашение содержит частичную гарантию на последний год контракта. Сделка вступит в силу начиная с сезона-2019/20.