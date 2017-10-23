Даунс: травмированные игроки очень помогли бы «Автодору» в матче с ЦСКА

Форвард «Автодора» Майка Даунс прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ от ЦСКА (66:93).

«Это был сложный матч. Мы играли довольно сильно в первой половине, но вторая половина получилась совсем другой. Сейчас некоторые наши ключевые игроки, которые бы очень помогли нам сегодня, травмированы. Но в баскетболе такое иногда бывает. ЦСКА – отличная команда, поздравляю их с победой. Теперь нам необходимо концентрироваться на следующей игре во вторник в Кубке ФИБА-Европа», — приводит слова Даунса официальный сайт „Автодора“.