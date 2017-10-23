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Валиев: слава Богу, игра в защите не подвела «Зенит» в концовке матча с ВЭФом

23 октября 2017, понедельник. 03:10 Баскетбол

Форвард «Зенита» Евгений Валиев прокомментировал победу над рижским ВЭФом в матче Единой лиги ВТБ — 84:83 (19:16, 22:26, 22:29, 21:12).

«Слава Богу, что выиграли. Возможно, произошла недооценка соперника, думали, что игра будет лёгкой прогулкой. ВЭФ в этом сезоне очень изменился, многие лидеры ушли из команды, но сегодняшняя игра показала, что они будут биться с любым соперником.

В конце игры стали чуть агрессивнее и быстрее, соперник сразу потерялся, и мы сразу смогли убежать в нападение. Мне кажется, в защите была такая же недооценка соперника, расслабленность. Слава Богу, игра в защите в концовке не подвела", — приводит слова Валиева официальный сайт «Зенита».

«Зенит» вырвал победу у ВЭФа в матче Единой лиги ВТБ
Источник: Официальный сайт БК "Зенит" Сообщить об ошибке
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Новости. Баскетбол
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