Валиев: слава Богу, игра в защите не подвела «Зенит» в концовке матча с ВЭФом

Форвард «Зенита» Евгений Валиев прокомментировал победу над рижским ВЭФом в матче Единой лиги ВТБ — 84:83 (19:16, 22:26, 22:29, 21:12).

«Слава Богу, что выиграли. Возможно, произошла недооценка соперника, думали, что игра будет лёгкой прогулкой. ВЭФ в этом сезоне очень изменился, многие лидеры ушли из команды, но сегодняшняя игра показала, что они будут биться с любым соперником.

В конце игры стали чуть агрессивнее и быстрее, соперник сразу потерялся, и мы сразу смогли убежать в нападение. Мне кажется, в защите была такая же недооценка соперника, расслабленность. Слава Богу, игра в защите в концовке не подвела", — приводит слова Валиева официальный сайт «Зенита».

