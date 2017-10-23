Лонзо Болл: я буду совершать такие же броски в следующей игре

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лонзо Болл прокомментировал свою игру в матче регулярного чемпионата НБА с «Нью-Орлеан Пеликанс». Встреча состоялась на арене «Стэйплс-центра» в Лос-Анджелесе и завершилась со счётом 119:112 в пользу гостей.

«Я много бросал, но мяч не хотел заходить в кольцо. Следующая игра — в ночь со среды на четверг, я буду совершать такие же броски», – цитирует Болла ESPN.

Болл за 36 минут на паркете набрал 8 очков, 8 подборов и 13 передач при 5 потерях, реализовав 3 броска с игры из 13.