Энтони: я думал, что «Оклахома» выиграет у «Миннесоты», но Уиггинс попал

Форвард «Оклахома-Сити Тандер» Кармело Энтони поделился впечатлениями от поражения в матче регулярного чемпионата НБА с «Миннесотой Тимбервулвз». Встреча состоялась на «Чизпик Энерджи-Арене» в Оклахома-Сити и завершилась со счётом 115:113 в пользу гостей.

«Я думал, что мы выиграем эту игру. Думал, что мы вытащим ее. Расселл Уэстбрук проделал огромную работу, я забил за несколько секунд до конца. Но Эндрю Уиггинс открылся, получил заслон, а затем бросил и попал», – цитирует Энтони ESPN.

За 4,7 секунды до финальной сирены Кармело Энтони реализовал трёхочковый и вывел вперёд «Тандер» — 113:112. В ответной атаке Эндрю Уиггинс реализовал дальний бросок с сиреной и принёс победу гостям.