26 очков М. Газоля помогли «Мемфису» на выезде одолеть «Хьюстон»

«Мемфис Гриззлиз» добыл выездную победу над «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на арене «Тойота-центр» в Хьюстоне и завершилась со счётом 98:90 в пользу гостей.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Марк Газоль, на счету которого 26 очков. Майк Конли набрал 17 очков, Джеймс Эннис оформил дабл-дабл — 14 очков и 11 подборов. За «Хьюстон» 27 очков набрал Эрик Гордон, ещё 22 — у Джеймса Хардена. Разыгрывающий «Рокетс» Крис Пол не принимал участия в матче из-за травмы колена.