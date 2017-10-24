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26 очков М. Газоля помогли «Мемфису» на выезде одолеть «Хьюстон»

24 октября 2017, вторник. 05:39 Баскетбол

«Мемфис Гриззлиз» добыл выездную победу над «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на арене «Тойота-центр» в Хьюстоне и завершилась со счётом 98:90 в пользу гостей.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Марк Газоль, на счету которого 26 очков. Майк Конли набрал 17 очков, Джеймс Эннис оформил дабл-дабл — 14 очков и 11 подборов. За «Хьюстон» 27 очков набрал Эрик Гордон, ещё 22 — у Джеймса Хардена. Разыгрывающий «Рокетс» Крис Пол не принимал участия в матче из-за травмы колена.

НБА - регулярный чемпионат
24 октября 2017, вторник. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
90 : 98 (26:24, 31:26, 19:20, 14:28)
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Хьюстон Рокетс: Гордон - 27, Харден - 22, Капела - 14, Илариу - 9, Мба-а-Муте - 8, Андерсон - 5, Такер - 3, Ариза - 2, Т. Уильямс, Пол, Блэк, Онуаку, Ци, Браун, Джексон
Мемфис Гриззлиз: Марк Газоль - 26, Конли - 17, Эннис - 14, Чалмерс - 11, Мартин - 11, Парсонс - 5, Эванс - 5, Харрисон - 4, Брукс - 3, Райт - 2, Селден, Хантер, Маклемор, Грин, Симмонс, Дэвис, Рэбб
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Мемфис Гриззлиз Хьюстон Рокетс Джеймс Харден Марк Газоль
Новости. Баскетбол
24 октября 2017, вторник
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