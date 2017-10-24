Уолл Йокичу: нельзя толкать тренера соперника

Разыгрывающий «Вашингтон Уизардс» Джон Уолл выразил возмущение поведением центрового «Денвер Наггетс» Николы Йокича, который толкнул тренера «Вашингтона» Скотта Брукса, направляясь к своей скамейке запасных во время тайм-аута.



«Нельзя толкать тренера соперника. Независимо от того, насколько напряжённая ситуация сложилась на площадке. Непозволительно вести себя так по отношению к наставнику. Это всё равно что я нецензурно обругал бы тренера. К счастью, Йокич принёс извинения», – цитирует Уолла ESPN.



Встреча завершилась победой «Уизардс» со счётом 109:104, а Йокич получил технический фол за этот инцидент.