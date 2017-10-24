100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Уолл Йокичу: нельзя толкать тренера соперника

24 октября 2017, вторник. 10:34 Баскетбол

Разыгрывающий «Вашингтон Уизардс» Джон Уолл выразил возмущение поведением центрового «Денвер Наггетс» Николы Йокича, который толкнул тренера «Вашингтона» Скотта Брукса, направляясь к своей скамейке запасных во время тайм-аута.

«Нельзя толкать тренера соперника. Независимо от того, насколько напряжённая ситуация сложилась на площадке. Непозволительно вести себя так по отношению к наставнику. Это всё равно что я нецензурно обругал бы тренера. К счастью, Йокич принёс извинения», – цитирует Уолла ESPN.

Встреча завершилась победой «Уизардс» со счётом 109:104, а Йокич получил технический фол за этот инцидент.

Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
Теги
Вашингтон Уизардс Денвер Наггетс Джон Уолл Никола Йокич Скотт Брукс
Новости. Баскетбол
24 октября 2017, вторник
11:41 Эмбиид: не заметил, чтобы Драммонд защищался против меня. Только много говорил
11:09 Марк Газоль: я исполнил пять данков за матч? Это на четыре больше моей нормы
10:57 Керр: я в какой-то степени рад, что «Голден Стэйт» так долго испытывал проблемы
10:40 Йокич: случайно толкнул Брукса, потому что засмотрелся на табло
10:34 Уолл Йокичу: нельзя толкать тренера соперника
10:31 Деннис Смит: Дрэймонд Грин смешон, он просто не умеет прыгать так же высоко
10:14 Дрэймонд Грин Деннису Смиту: никогда не исполнишь данк через меня
09:55 «Нью-Йорк», «Милуоки» и «Денвер» заинтересованы в обмене с участием Бледсо
09:45 Бен Симмонс – первый за 50 лет, оформивший трипл-дабл за 4 первых матча в НБА
07:34 «Финикс» добыл первую победу в сезоне, обыграв «Сакраменто»
06:31 «Вашингтон» одолел «Денвер», Уолл и Портер оформили дабл-даблы
06:05 28 очков Дерозана не спасли «Торонто» от поражения в матче с «Сан-Антонио»
06:00 «Голден Стэйт» разгромил «Даллас» — «+30», Карри набрал 29 очков, Дюрант — 25
05:39 26 очков М. Газоля помогли «Мемфису» на выезде одолеть «Хьюстон»
05:24 «Майами» выиграл у «Атланты», «Милуоки» в концовке вырвал победу у «Шарлотт»
04:42 «Филадельфия» победила в Детройте, Симмонс оформил трипл-дабл
01:03 Карри оштрафован на $ 50 тыс. за попадание каппой в судью
00:39 «Финикс Санз» хочет обменять Бледсо из-за твита
00:05 Харден и Адетокумбо — лучшие игроки недели в НБА
23 октября 2017, понедельник
23:11 Варрак: «Парма», безусловно, сделала шаг вперёд по сравнению с прошлым сезоном
22:14 Смит обвиняется в превышении скорости
22:02 Мазурс: в матче с «Калевом» всё решилось в последние две минуты
20:53 17 очков Симмонса не спасли «Калев» от поражения в матче с «Пармой»
19:19 Аллен: Мозгов играет большую роль в «Бруклине»
18:27 Аникеева приговорена к 4,5 года колонии и объявлена в розыск
17:50 «Нижний Новгород» расторг контракт с Гиббсом
16:36 «Хьюстон» заключит двусторонний контракт с Брайантом Вебером
15:46 Бертомеу: меня радует посещаемость матчей «Химок» в Евролиге
14:57 Защитник «Атланты» Шрёдер пропустит матч с «Майами»
14:39 Уэстбрук: похоже, заслон Таунса против Джорджа в решающей атаке был неправильным
14:31 Джордж: судьи тоже ошибаются, лучше похвалите Уиггинса за победный бросок
14:21 Энтони: я думал, что «Оклахома» выиграет у «Миннесоты», но Уиггинс попал
14:16 Лонзо Болл: я буду совершать такие же броски в следующей игре
14:14 Барцокас: «Химкам» нужна специальная подготовка к игре с «Црвеной Звездой»
13:56 Уолтон: мне понравилась агрессия Лонзо Болла, он просто не попадал
13:44 Валанчюнас вывихнул левую лодыжку и выбыл на неопределённый срок
13:33 Евролига не планирует менять календарь ради матчей сборных
13:19 Бертомеу: слова Итудиса об умирающем «Финале четырёх» были не самыми аккуратными
13:17 «Торонто» отчислил Макдэниелса
13:14 «Нью-Орлеан» отчислил Джордана Кроуфорда
12:36 Андре Роберсон дважды не добросил мяч до кольца во время пробития штрафных
12:20 Портис: пытался извиниться перед Миротичем, но он не ответил
11:45 Деандре Джордан хочет видеть Эрика Бледсо в «Клипперс»
11:03 Кириленко: Евролига специально не сделала в календаре окна под матчи сборных
10:52 Сокрушительный данк Таунса и баззер-битер Уиггинса – в топ-5 дня в НБА
Все новости RSS
Партнерский контент