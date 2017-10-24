Рубио: мне очень нравится система нападения «Юты», никто не стоит на месте

Разыгрывающий защитник «Юты Джаз» Рики Рубио поделился впечатлениями от первых матчей за новую команду и отметил, что ему нравится атакующий рисунок игры клуба из Солт-Лейк-Сити.

«Система действительно очень подходит мне. В атаке у „Юты“ очень много движения, почти никто не стоит на месте. Я знаю свои сильные и слабые стороны, и мне очень нравится эта система нападения», – передаёт слова Рубио Salt Lake Tribune.

В трёх матчах сезона за «Юту» Рубио набрал в среднем 14,7 очка, 8,3 передачи и 5,3 подбора.