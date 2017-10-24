20 очков Заворуева не помогли «Енисею» в матче с «Монако»

«Енисей» потерпел второе поражение кряду в баскетбольной Лиге чемпионов. После домашнего поражения от «Мурсии» красноярцы на выезде не устояли и в матче с «Монако».

Один из лидеров чемпионата Франции с ходу захватил инициативу в поединке, выиграв первую четверть с разницей в 9 очков. Во второй десятиминутке игра на паркете выровнялась. Тем не менее уже в третьем игровом отрезке монегаски совершили ещё один рывок. Перед заключительной четвертью «Енисей» уступал со счётом 56:74.

В последние десять минут встречи российская команда отыграла два очка, что не повлияло на исход встречи. Победа «Монако» — 89:73.

Самым результативным в составе победителей стал Джеральд Робинсон, набравший 18 очков, у «Енисея» 20 очков в активе Василия Заворуева.