«Портленд» — «Нью-Орлеан»: Э. Дэвис получил травму колена, отыграв лишь 5 минут

Форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Энтони Дэвис получил травму колена в матче регулярного чемпионата с «Портленд Трэйл Блэйзерс», сообщает ESPN. Дэвис вышел в стартовом составе своей команды, но провёл на площадке лишь 5 минут, за которые набрал 2 очка, сделал 1 подбор и 1 блок-шот.

«Наши тренеры сказали, что проведённая МРТ дала негативный результат. Уверен, что завтра мы узнаем больше», — сказал наставник «Нью-Орлеана» Элвин Джентри.

Без одного из своих лидеров «Пеликанс» уступили «Трэйл Блэйзерс» со счётом 93:103.

Отметим, что у Энтони уже были проблемы с коленом в сезонах-2012/13 и 2015/16.