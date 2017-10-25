Энтони Дэвис вернётся в строй в ближайшее время

По информации ESPN, МРТ-обследование не выявило у мощного форварда «Нью-Орлеан Пеликанс» Энтони Дэвиса серьёзного повреждения левого колена. Ожидается, что Дэвис вернётся в строй в ближайшие дни.



Напомним, что 24-летний баскетболист получил травму в начале поединка регулярного чемпионата НБА с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (93:103).



В этом сезоне Энтони проводит на площадке по 31,0 минуты, набирает по 24,3 очка, собирает по 12,8 подбора, отдаёт по 2,0 передачи, а также совершает по 1,5 перехвата и 1,5 блок-шота в среднем за игру.

«Портленд» — «Нью-Орлеан»: Э. Дэвис получил травму колена, отыграв лишь 5 минут