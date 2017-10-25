Кортни Ли: игроки «Нью-Йорка» должны уделять больше внимания тренировкам

Защитник «Нью-Йорк Никс» Кортни Ли после поражения от «Бостон Селтикс» (88:110) раскритиковал своих партнёров по команде.



«Мы перепутали множество комбинаций. Мяч не всегда доставлялся вовремя, один или два игрока не всегда были с командой. Это наша вина. Мы должны уделять больше внимания тренировкам. Если мы не попадаем в кольцо, то в этом нет ничего страшного. Это часть игры. Но мы должны лучше изучить комбинации», – приводит слова Ли The Score.



Отметим, что «Никс» потерпели поражение в трёх стартовых матчах этого сезона.

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