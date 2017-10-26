Джордж: моим командам нечасто удавалось побеждать, когда у меня не идёт игра

Форвард «Оклахома-Сити Тандер» Пол Джордж остался доволен тем, что, несмотря на его низкую результативность, «Оклахома» сумела выиграть матч регулярного чемпионата НБА с «Индиана Пэйсерс» благодаря усилиям партнёров.



«Моим командам нечасто удавалось побеждать, когда у меня не идёт игра. Хорошо, если рядом есть игроки, способные вытащить поединок и без меня. Они знали, насколько важна для меня встреча с бывшей командой. Расселл Уэстбрук и Кармело Энтони очень постарались. Они вытащили команду. Здорово, когда партнёры могут компенсировать мои неудачи», – цитирует Джорджа ESPN.



Матч завершился победой «Оклахома-Сити» со счётом 114:96, а Джордж в нём набрал 10 очков и был удалён за шесть фолов.