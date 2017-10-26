Стивен Карри: в игре Денниса Смита есть один аспект, который очень недооценивают

Защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри выразил мнение, что разыгрывающий «Даллас Маверикс» Деннис Смит в будущем попадёт на Матч звёзд НБА.

«Суператлетичный защитник, который знает, как нужно играть в баскетбол. Я думаю, что это самый недооцененный аспект его игры. Деннис видит площадку, пытается заигрывать своих товарищей по команде и неплохо бросает.

Многие влюбляются в красивые данки, но то, что поможет ему стать настоящим профессионалом и, вероятно, участником Матча звёзд НБА, — это его способность играть в баскетбол всей командой, впятером. Он использует свои сильные стороны в том числе и для поиска открытых товарищей по команде», – цитирует Карри ESPN.