Джеймс Андерсон: опыт «Олимпиакоса» сыграл свою роль

Форвард «Химок» Джеймс Андерсон прокомментировал поражение команды в четвёртом туре регулярного чемпионата Евролиги от «Олимпиакоса» (75:92).



«Это была тяжёлая битва против очень опытной команды. Конечно, опыт «Олимпиакоса» сыграл свою роль, но мы прекрасно знали, что нас ждёт в Греции. В очередной раз слишком медленно начали, но всё же мы боролись. Можно говорить об отсутствии опыта как об оправдании, но я не буду. Нужно вернуться домой, тренироваться ещё усерднее и пытаться стать лучше», — приводит слова Андерсона пресс-служба «Химок».

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