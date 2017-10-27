Сокрушительный данк Гилла – в видеообзоре матча «Олимпиакос» – «Химки»

Евролига представила ролик, посвящённый лучшим моментам матча четвёртого тура регулярного чемпионата между греческим «Олимпиакосом» и «Химками». Среди них оказались сокрушительный данк мощного форварда «Химок» Энтони Гилла после эффектного затяжного полёта, а также точные трёхочковые броски его партнёра по команде защитника Алексея Шведа.

Встреча завершилась выездным поражением «Химок» со счётом 75:92. Её самым результативным игроком с 23 очками стал Швед.



Видео доступно для просмотра на официальном канале лиги на сервисе YouTube.