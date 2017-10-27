Болельщики «Сакраменто» встретили Казинса стоячей овацией

Большинство болельщиков «Сакраменто Кингз» встретили центрового «Нью-Орлеан Пеликанс» Демаркуса Казинса стоячей овацией перед началом матча регулярного чемпионата НБА между этими командами. Кроме того, во время первой четверти на арене показали минутный видеоролик, посвящённый вступлениям Казинса за «Сакраменто» в течение семи сезонов. Центровой поблагодарил публику за тёплый приём, помахав рукой и прикоснувшись к сердцу.

Поединок завершился победой «Нью-Орлеана» со счётом 114:106, а Казинс в нём набрал 41 очко, совершил 23 подбора и отдал 6 передач.