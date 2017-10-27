Ирвинг: беру назад критику паркета «Милуоки», не ждал, что она вызовет такой шум

Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Кайри Ирвинг после матча регулярного чемпионата НБА с «Милуоки Бакс» вернулся к вопросу пригодности паркета арены соперника.



«Перед поединком я позволил себе критические высказывания в отношении паркета «Милуоки», которые вызвали столько шума. У меня были определённые сомнения до разминки. Но после того как я оценил качество покрытия на практике, был готов забрать свои слова назад», – цитирует Ирвинга ESPN.



Защитник подумал, что будет использоваться очень старый паркет, хотя на самом деле он был новым, но оформленным в стиле ретро. Встреча завершилась победой «Бостона» со счётом 96:89.