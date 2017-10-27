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Лавар Болл: если кто-то захочет разобраться с Лонзо, его команда проиграет

27 октября 2017, пятница. 15:08 Баскетбол

Отец разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Лонзо Болла Лавар прокомментировал слова защитника «Вашингтон Уизардс» Джона Уолла, заявившего, что слова Лавара Болла заставляют его «сыграть как можно лучше против Лонзо».

«Надо играть ради победы. Сила Лонзо в том, что его не волнует личная статистика. Это командная игра, только так в баскетболе можно кого-то победить. Если вы воспримете матч как игру один на один с кем-то из соперников, вы никогда не выиграете. Если кто-то продолжит воспринимать это лично, пытаясь разобраться один на один с моим сыном, он будет проигрывать каждый раз», — цитирует Лавара Bleacher Report.

Уолл в матче с «Лос-Анджелес Лейкерс» реализовал 7 бросков с игры из 22, а «Вашингтон Уизардс» уступили в овертайме со счетом 99:102.

Уолл: слова Лавара Болла заставляют меня сыграть как можно лучше против Лонзо
Источник: Bleacher Report Сообщить об ошибке
Теги
Вашингтон Уизардс Лос-Анджелес Лейкерс Джон Уолл Лонзо Болл
Новости. Баскетбол
27 октября 2017, пятница
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