Энтони: мы с Полом Джорджем пришли в «Оклахому» ради Уэстбрука

Форвард «Оклахома-Сити Тандер» Кармело Энтони похвалил разыгрывающего Расселла Уэстбрука.

«Мы с Полом Джорджем пришли сюда ради Уэстбрука. Мы пришли сюда, потому что верим в его игру и умения, и мы не хотим, чтобы он прекратил это делать. Мы хотим, чтобы он оставался тем самым игроком и человеком.

Мы очень постараемся максимально хорошо дополнять его. Как вы видите, в последних матчах он играл, как тот Уэстбрук, к которому все привыкли. Его роль заключается в том, чтобы он был самим собой. Со всем остальным мы разберёмся», — приводит слова Энтони ESPN.