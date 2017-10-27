Попович: «Сан-Антонио» повезло выиграть у «Майами», мы слишком много ошибались

Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович прокомментировал победу над «Майами Хит», ставшей для команды четвёртой подряд. Игра во Флориде завершилась со счётом 117:100.

«У нас было слишком много ошибок. Движение соперника нанесло нам урон, игроки „Майами“ отлично двигали мяч и атаковали кольцо, мы же не смогли на это хорошо ответить.

Нам повезло. Руди Гэй разгорячился, Ламаркуса Олдриджа было трудно сдержать. Наше нападение вытащило эту игру, потому что защита была посредственной», — цитирует Поповича San Antonio Express-News.