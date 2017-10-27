Ирвинг: Хорфорд облегчает жизнь остальным игрокам «Бостона»

Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Кайри Ирвинг похвалил центрового Эла Хорфорда после победы в матче «Милуоки Бакс» — 96:89.



«Хорфорд облегчает жизнь своим партнёрам, он скрывает и исправляет заметную часть наших ошибок. И он никогда не выключается из игры, что крайне здорово.

Здорово иметь рядом такого ветерана, который понимает, насколько мы молоды, но при этом может общаться с нами на одном языке. Играть с таким парнем в одной команде — это большое удовольствие", — цитирует Ирвинга ESPN.



Хорфорд отметился 27 очками, 9 подборами и 4 передачами за 34 минуты на площадке, реализовав 11 бросков из 14 с игры.