Др. Грин о драке с Б. Билом: меня ударили дважды. Что я должен был делать?

Мощный форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин прокомментировал инцидент с атакующим защитником «Вашингтон Уизардс» Брэдли Билом в минувшем матче регулярного чемпионата НБА.



«Не знаю, что я должен делать, когда кто-то дважды ударил меня. В детстве меня учили не допускать такого. Что я должен был делать? У меня есть особая история отношений с руководством НБА. Думаю, из-за этого меня и удалили», – приводит слова Грина The Score.



Напомним, что матч завершился победой «Голден Стэйт» со счётом 120:117.

Дрэймонд Грин и Брэдли Бил были удалены за драку