Казинс повторил феноменальное достижение Чемберлена, Робертсона и Бэйлора

Центровой «Нью-Орлеан Пеликанс» Демаркус Казинс набрал 29 очков, совершил 12 подборов и отдал 10 передач в матче регулярного чемпионата НБА с «Кливленд Кавальерс» на следующий день после того, как в поединке с «Сакраменто Кингз» отметился 41 очком и 23 подборами. Таким образом, он стал четвёртым игроком в истории лиги, который сумел оформить трипл-дабл и записать в актив не менее 40 очков и 20 подборов в двух встречах за два дня.

Ранее это удавалось только Элджину Бэйлору в сезоне-1962/63, Оскару Робертсону в сезоне-1964/65 и Уилту Чемберлену в сезоне-1968/69.